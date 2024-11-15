Kırıkkale'de 3.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

AFAD, Kırıkkale Bahşili'de saat 06:22'de 6.5 kilometre derinlikte deprem meydana geldiğini bildirdi.

KANDİLLİ RASATHANESİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 3.7

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Kırıkkale Bahşili'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.7 olarak, derinliğini ise 1.1 km olarak açıkladı.