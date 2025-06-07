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Kırıkkale'de 3 katlı apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu

Ajans Haberleri
  • 07.06.2025 19:47
  • Giriş: 07.06.2025 19:47
  • Güncelleme: 07.06.2025 19:47
Kaynak: AA
Kırıkkale'de 3 katlı apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de 3 katlı apartmanda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi 1384 Sokak'ta 3 katlı apartmanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında yapı içerisindeki bir piknik tüpü de patladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen A.K. olay yerine gelen ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

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