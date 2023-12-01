Kırıkkale'de 420 bin makaron ele geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince 420 bin dolu makaron, 8 bin 600 litre atık yağ ve 12 elektronik sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlediği operasyonlarda 5 şüpheliyi yakaladı.

Aramalarda, 420 bin dolu makaron, 8 bin 600 litre atık yağ ile 12 elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.