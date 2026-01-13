Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kırıkkale'de 80 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Jandarma tarafından yürütülen operasyon sonucunda 80 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış firari yakalandı.

Güncel
  • 13.01.2026 21:12
  • Giriş: 13.01.2026 21:12
  • Güncelleme: 13.01.2026 21:14
Kaynak: AA
Kırıkkale'de 80 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Fotoğraf: AA

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince hakkında 80 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 17 ayrı suçtan aranması ve hakkında 80 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y. (30) yakalandı.

Kadın hükümlünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

BirGün'e Abone Ol