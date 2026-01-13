Kırıkkale'de 80 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Jandarma tarafından yürütülen operasyon sonucunda 80 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış firari yakalandı.
Kaynak: AA
Kırıkkale'de jandarma ekiplerince hakkında 80 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 17 ayrı suçtan aranması ve hakkında 80 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y. (30) yakalandı.
Kadın hükümlünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.