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Kırıkkale'de 9 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ajans Haberleri
  • 16.05.2024 22:17
  • Giriş: 16.05.2024 22:17
  • Güncelleme: 16.05.2024 22:17
Kaynak: AA
Kırıkkale'de 9 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de farklı suçlardan hakkında 9 yıl 11 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda hakkında 9 yıl 11 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ç. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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