Kırıkkale'de atıyla elektrik direğine çarpan iş insanı yaşamını yitirdi
Kırıkkale’nin Karacalı köyünde gezintiye çıktığı atıyla elektrik direğine çarpan Çiğdem Kuruyemiş Mağazaları sahibi Emrah Kavlak ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
Kırıkkale'de gezintiye çıktığı atıyla elektrik direğine çarpan Çiğdem Kuruyemiş Mağazalarının sahibi iş insanı Emrah Kavlak hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Karacali köyünde, Emrah Kavlak (46) gezintiye çıktığı atıyla yol üzerindeki elektrik direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Kavlak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kavlak'ın bölgede tanınan bir iş insanı olduğu bildirildi.
46 yaşında hayatını kaybeden Emrah Kavlak'ın Çiğdem Kuruyemiş Mağazaları'nın da sahibi olduğu belirtildi.