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Kırıkkale'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 16.06.2024 13:44
  • Giriş: 16.06.2024 13:44
  • Güncelleme: 16.06.2024 13:44
Kaynak: AA
Kırıkkale'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Kırıkkale'de otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

İ.E. idaresindeki otomobil, Rauf Denktaş Bulvarı'nda, çarşamba pazarı alt kavşağa geldiği sırada refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü İ.E. ile araçta bulunan Y.Ş, R.Ş, M.Ş. ve Y.Ş. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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