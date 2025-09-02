Kırıkkale'de bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Ömer Ç. (52) yönetimindeki 06 EIB 668 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolu Yozgat yol ayrımında refüje çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Hatun K. (70), Esma Hatun Ç. (14), Elif Ç. (49) ve Sami Ç. (25) yaralandı.
Sami Ç. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğer yaralılar Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Sami Ç. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.