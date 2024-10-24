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Kırıkkale'de bir erkek, boşanma aşamasında olduğu kadına silahla saldırdı

Kırıkkale'de Kader D. isimli kadın, boşanma aşamasında olduğu Burak D'nin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda bacağından yaralanan Kader D. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kadın
  • 24.10.2024 13:28
  • Giriş: 24.10.2024 13:28
  • Güncelleme: 24.10.2024 14:09
Kaynak: DHA
Kırıkkale'de bir erkek, boşanma aşamasında olduğu kadına silahla saldırdı

Kırıkkale'd boşanma aşamasındaki Burak D'nin (27) tabancayla bacaklarından vurduğu Kader D. (22), kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Etiler Mahallesi 1125 Sokak'taki 2 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi.

Kader D. ile boşanma aşamasında olduğu Burak D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Burak D, üzerindeki tabancayla eşi Kader D.'ye ateş etti.

Kader D, iki bacağına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Kader D, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kader D.'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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