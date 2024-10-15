Kırıkkale'de cinayet: Sevgi Gülden Yalçıner isimli kadın, taş bağlanıp ırmağa atıldı

Kırıkkale'de kayıp olarak aranırken cesedine ulaşılan 47 yaşındaki Sevgi Gülden Yalçıner'in öldürüldüğü ortaya çıktı.

Çelebi'de, 25 Eylül'de kaybolduğu gerekçesiyle arama çalışması başlatılan ve önceki gün Kızılırmak'ta cesedine ulaşılan Sevgi Gülden Yalçıner ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kardeşleriyle arasında alacak verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşadığı öğrenilen Sevgi Gülden Yalçıner'in, tabancayla öldürülerek ağırlık yapması için vücuduna taş bağlanıldıktan sonra Karakeçili ilçesi Çeşnigir Köprüsü yakınlarında Kızılırmak'a atıldığı belirtildi.

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Yalçıner'in ilçeye bağlı Karaağıl köyünde 25 Eylül'de kaybolduğu gerekçesiyle jandarma, AFAD ve dalgıç ekiplerince bölgede ve Kızılırmak'ta arama çalışmaları başlatılmış, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, kadının cesedine 13 Ekim'de Karakeçili ilçesi Çeşnigir Köprüsü yakınında Kızılırmak'ta ulaşmıştı.

Soruşturma kapsamında cinayet şüphesi üzerine 12 zanlı gözaltına alınmış, kadının kardeşleri Ş.G. ve Y.G, komşusu K.U. ile D.G. ve D.U. tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.