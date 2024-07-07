Kırıkkale'de dağlık alana yayılan anız yangını kontrol altına alındı
Kaynak: AA
Kırıkkale'de dağlık alana yayılan anız yangını kontrol altına alındı.
Kırıkkale-Kayseri kara yolu Arpalık Çukuru mevkisinde çıkan anız yangını rüzgarın da etkisiyle dağlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Kırıkkale Belediyesi, MKE AŞ ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangın sonucu yaklaşık 3 bin dönümlük alan zarar gördü.