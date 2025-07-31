Kırıkkale'de devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kaynak: AA
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
İ.G. (71) idaresindeki 34 GAJ 06 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Ankara kara yolu üzerindeki Irmak köyü yakınlarında bariyerlere çarptıktan sonra su kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta bulunan M.K. (80) olay yerinde hayatını kaybetti, F.G. (61) ağır yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Sürücü İ.G, gözaltına alındı.