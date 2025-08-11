Kırıkkale'de devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
Kaynak: AA
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Yaşar Y. idaresindeki 60 HN 066 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 17. kilometresinde kontrolden çıkarak yola devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.