Ajans Haberleri
Kaynak: AA
Kırıkkale'de devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Yaşar Y. idaresindeki 60 HN 066 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 17. kilometresinde kontrolden çıkarak yola devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

