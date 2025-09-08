Giriş / Abone Ol
Kırıkkale'de elektrik direğine çarpan çöp kamyonundaki 2 görevli yaralandı

  • 08.09.2025 16:57
Kaynak: AA
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesine ait çöp kamyonunun elektrik direğine çarpması sonucu 2 temizlik görevlisi yaralandı.

D.A. idaresindeki 71 ACK 358 plakalı çöp kamyonu, Akşemsettin Mahallesi 1794. Sokak'ta geri manevra yaptığı sırada elektrik direğine çarptı.

Kazada, temizlik görevlileri M.C. ve R.A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

