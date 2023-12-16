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Kırıkkale'de halasını silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 16.12.2023 11:24
  • Giriş: 16.12.2023 11:24
  • Güncelleme: 16.12.2023 11:24
Kaynak: AA
Kırıkkale'de halasını silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Kırıkkale'de tartıştığı halasını tabanca ile yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

Selim Özer Mahallesi 2386. Sokak'ta çıkan kavgada halası A.Y’yi (44) tabancayla vurarak yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan H.B’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Önceki gün tartıştığı A.Y’yi tabancayla bacağından vurarak yaralayan H.B, gözaltına alınmıştı.

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