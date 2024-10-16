Kırıkkale'de hasarlı binanın yıkımında 3 bina zarar gördü: 8 kişi mahsur kaldı

Kırıkkale'de hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen binanın yıkımı sırasında enkazın üzerine devrildiği 3 bina zarar gördü.

Çalılıöz Mahallesi Şehit Osman Yıldırım Sokak'ta 6 katlı bina için hasarlı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verildi.

Müteahhit firmanın görevlilerince iş makinesiyle başlatılan yıkım sırasında binanın enkazı, etrafında bulunan biri 5, 2'si 3 katlı binaların üzerine devrildi.

8 KİŞİ ZEMİN KATTA MAHSUR KALDI

Zarar gören binalardan birinin girişini molozlar kapatınca zemin kattaki dairede bulunan 8 kişi mahsur kaldı.

İtfaiye ekipleri, pencerenin demir korkuluğunu keserek, mahsur kalanları kurtardı. Yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"İNŞAAT FİRMASININ YETKİLİLERİ KAÇTI, KİMSE YOK"

Hasar alan 5 katlı apartmanda yaşayan Fatoş Altınok, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünden beri inşaat yetkilileriyle tedbir alınması konusunda tartıştıklarını söyledi.

Kendisine "Kadın başınla sen biliyorsun?" dendiğini kaydeden Altınok, "Bize binada bulunmayın demişlerdi, biz de evde kalmadık. Sabah geldik düzenli yıkılması gereken bina, bir anda kepçeyle apartmanımızın üzerine yıkıldı. Şu anda inşaat firmasının yetkilileri kaçtı, kimse yok. Apartmanda da kimse yoktu, 2 gündür çıkarıyorlardı. Biz iki tarafa da önlem alınsın, diğer binalara zarar verilmesin dedik ama dinlemediler" diye konuştu.

Yıkılan binanın sakinlerinden Nursel Açar da "Bir süre önce gece binamızın duvarları çatladı ve dışarı çıktık. Deprem oluyor zannettik. Aşağı indiğimizde kolonların patladığını gördük. Ben depremzedeyim, Hatay'da depreme yakalandım ve enkazdan çıktım. Yetkililere binaya girip girmeyeceğimi sordum. Ardından binaya 4 mühendis gönderdiler ve buranın acil terkedilmesi gerektiğini söylediler. O günden beri de binaya girmedim ve birkaç gün önce yıkım başladı. Bugün de yıkılırken yan binalar hasar aldı" ifadelerini kullandı.