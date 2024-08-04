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Kırıkkale'de havai fişekten çıktığı iddia edilen yangın söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 04.08.2024 23:20
  • Giriş: 04.08.2024 23:20
  • Güncelleme: 04.08.2024 23:20
Kaynak: AA
Kırıkkale'de havai fişekten çıktığı iddia edilen yangın söndürüldü

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde havai fişekten çıktığı ileri sürülen yangın söndürüldü.

İddiaya göre, Hüseyin Onbaşı Mahallesi'nde düzenlenen kına gecesinde atılan havai fişeklerin, altına kurulan düzeneğin devrilmesi sonucu etraftaki otluk alana yaydığı kıvılcımlardan yangın çıktı.

Belediye personeli ve vatandaşların yardımıyla etraftaki araçlarla tarım aletleri yangından kurtarıldı.

Yangın vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye de olay yerine gelerek çalışma yaptı.

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