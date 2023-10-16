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Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 16.10.2023 10:29
  • Giriş: 16.10.2023 10:29
  • Güncelleme: 16.10.2023 10:29
Kaynak: AA
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı.

O.B.D. idaresindeki 48 EP 185 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolu Etiler Mahallesi mevkisinde A.A. yönetimindeki 34 AED 941 otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerden O.B.D. ile çocuk oldukları öğrenilen A.E.D. ile E.N.A. yaralandı.

Ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan A.E.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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