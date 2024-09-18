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Kırıkkale'de IŞİD operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Kırıkkale'de IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu bir şahıs gözaltına alındı.

Güncel
  • 18.09.2024 20:59
  • Giriş: 18.09.2024 20:59
  • Güncelleme: 18.09.2024 21:05
Kaynak: iHA
Kırıkkale'de IŞİD operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
FOTOĞRAF: AA

Kırıkkale'de IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu bir şahıs gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde IŞİD'in eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, örgütte faaliyette bulunduğu yabancı uyruklu M.Q.H.A.M.'yi şehir merkezinde kaldığı evde yakaladı. IŞİD üyesi, sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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