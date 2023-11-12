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Kırıkkale'de IŞİD operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 12.11.2023 17:39
  • Giriş: 12.11.2023 17:39
  • Güncelleme: 12.11.2023 17:39
Kaynak: AA
Kırıkkale'de IŞİD operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü IŞİD'in eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen Irak uyruklu M.N.J.A.M. ve A.A.İ, düzenlenen operasyonla kent merkezinde yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.

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