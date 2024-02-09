Kırıkkale'de IŞİD şüphelisi tutuklandı
Kırıkkale'de, IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA
Kırıkkale'de, IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, IŞİD'e yönelik eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen ve silahlı faaliyetlere karıştığı belirlenen Irak uyruklu M.F.H'yi (35), kent merkezinde ikametine düzenlenen operasyonda yakaladı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.
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