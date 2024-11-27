Kırıkkale'de kameralı takip: Yere izmarit ve çöp atanlara ceza

Kırıkkale’de çevreyi kirletenler, güvenlik kameralarıyla tespit edilerek para cezasına çarptırıldı. Toplanan çöpler ise billboardlarda sergilendi.

Kırıkkale Belediyesi, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla dikkat çeken bir projeyi hayata geçirdi. Şehrin çeşitli noktalarındaki güvenlik kameraları aracılığıyla yere sigara izmariti ve çöp atan kişiler tespit edildi. Denetim merkezinde konumları belirlenen bu kişilere, zabıta ekiplerince para cezası kesildi. Bir saat içerisinde kentin cadde ve sokaklarından toplanan çöpler, “Bu çöpler 1 saatte bu caddeden toplandı” mesajıyla billboardlarda sergilendi. Uygulama, çevre kirliliğinin boyutlarını vatandaşların gözleri önüne sermeyi hedefliyor.

Asıl amacımız ceza değil, farkındalık"

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yere atılan izmarit, plastik atık ve diğer çöplerin çevreye ve belediye bütçesine ciddi zarar verdiğine dikkat çekti. Önal, "Temiz bir çevre için harcanan büyük emek, bu sorumsuz davranışlar yüzünden boşa gidiyor. Güvenlik kameralarıyla tespit ettiğimiz kişilere idari yaptırımlar uyguluyoruz. Ancak asıl hedefimiz, ceza değil farkındalık oluşturmak. Şehrimizi hep birlikte temiz tutabiliriz" dedi.



Gelecek nesillere temiz bir şehir bırakmalıyız"

Başkan Önal, Kırıkkale’nin herkesin ortak evi olduğunu vurgulayarak, vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti. Çevreyi kirleten bireysel davranışların yalnızca bugünü değil, gelecek nesilleri de etkilediğini belirten Önal, "Geleceğimiz olan çocuklarımıza temiz bir şehir bırakmak hepimizin sorumluluğu. Hep birlikte bu bilinci oluşturmalıyız" ifadelerini kullandı.