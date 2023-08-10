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Kırıkkale'de kargo aracında 2 kilo 194 gram uyuşturucu bulundu

Kırıkkale'de kargo aracında 2 kilo 194 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ajans Haberleri
  • 10.08.2023 22:43
  • Giriş: 10.08.2023 22:43
  • Güncelleme: 10.08.2023 22:43
Kaynak: AA
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Kırıkkale'de kargo aracında 2 kilo 194 gram uyuşturucu bulundu

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir kargo aracını durdurdu.

Yaptıkları aramada 2 kilo 194 gram skunk ele geçiren ekipler, araçtaki S.N. ve M.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe tutuklandı.

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