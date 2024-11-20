Kırıkkale'de kedi tedavisinde kullanılan satışı yasak hap ve aşı ele geçirildi

Kırıkkale'de kedilerin tedavisinde kullanılan satışı yasak hap ve aşı ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Araçta yapılan aramada, kedilerde görülen FIP (Feline Enfeksiyoz Peritonit) hastalığının tedavisinde kullanılan ve Türkiye'de satışı yasak 252 kapsül aşı ile 524 hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.