Kırıkkale'de kimya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kimya fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 10 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının söndürülmesi için Kırıkkale ve Yahşihan itfaiye ekiplerinin yanı sıra Ankara başta olmak üzere Kırşehir, Çankırı, Çorum, Yozgat, Sivas, Samsun ve Kayseri’den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin 10 saatlik yoğun çalışması sonucu söndürüldü. Ekipler, soğutma çalışmalarına ise devam ediyor.

Yahşihan ilçesi Kızılırmak Caddesi'ndeki Kırıkkale OSB'de faaliyet gösteren madeni yağ, antifiriz, aeresol sprey gibi ürünlerin üretildiği kimya fabrikasında saat 11.30 sıralarında yangın çıkmış, alevler kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı sarmıştı.

1 İŞÇİ VE 2 İTFAİYE PERSONELİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, öğle saatlerinde başlayan yangının tamamen kontrol altına alındığını belirtti.

Makas, bir işçinin dumandan etkilendiğini ve ayakta tedavi gördüğünü belirtirken, 2 itfaiye personelinin de dumandan etkilenerek tedavilerinin ardından taburcu olduğunu söyledi.

Müdahalenin yüksek risk içerdiğini vurgulayan Makas, “Çünkü kimya sektörü üzerine çalışan bir fabrika. Gerek araç gerekse personel noktasında çok üst düzey bir müdahale yaptık. İnşallah tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sabaha kadar süreceğini tahmin ediyoruz” dedi.