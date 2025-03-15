Kırıkkale'de, Kızılırmak Nehri'nin kıyısındaki 3 farklı noktada çıkan yangın söndürüldü

Kırıkkale'de, Kızılırmak Nehri’nin kıyısındaki alanda üç farklı noktada çıkan yangında yaklaşık 25 dönüm alan zarar görürken, onlarca ağaç küle döndü.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hacıbalı köyü yakınlarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü Kızılırmak Nehri’nin kıyısındaki alanda üç farklı noktada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, Kırıkkale ve Yahşihan Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında, yaklaşık 25 dönüm alan ve içinde bulunan onlarca ağaç zarar gördü.