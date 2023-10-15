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Kırıkkale'de kontrolden çıkan kamyon park halindeki 5 araca çarptı

Ajans Haberleri
  • 15.10.2023 19:07
  • Giriş: 15.10.2023 19:07
  • Güncelleme: 15.10.2023 19:07
Kaynak: AA
Kırıkkale'de kontrolden çıkan kamyon park halindeki 5 araca çarptı

Kırıkkale'de seyir halindeyken freninin boşaldığı belirtilen kamyon, park halindeki 5 araca çarptıktan sonra devrildi.

Kaletepe Mahallesi'nde, H.T. idaresindeki 71 DS 375 plakalı domates kamyon, iddiaya göre freninin boşalması sonucu yokuşta hızlandı.

Kamyon, sokakta park halindeki 5 araca çarptıktan sonra devrildi.

Kazada can kaybı ve yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı.

Hasarlı araçlar, çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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