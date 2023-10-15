Kırıkkale'de kontrolden çıkan kamyon park halindeki 5 araca çarptı
Kaynak: AA
Kırıkkale'de seyir halindeyken freninin boşaldığı belirtilen kamyon, park halindeki 5 araca çarptıktan sonra devrildi.
Kaletepe Mahallesi'nde, H.T. idaresindeki 71 DS 375 plakalı domates kamyon, iddiaya göre freninin boşalması sonucu yokuşta hızlandı.
Kamyon, sokakta park halindeki 5 araca çarptıktan sonra devrildi.
Kazada can kaybı ve yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı.
Hasarlı araçlar, çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Sıradaki Haber