Kırıkkale'de metrelerce sürüklenen araç şarampole devrildi: 3 yaralı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan hafif ticari aracın metrelerce sürüklendiği kazada, aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale-Kırşehir kara yolu üzerindeki Keskin ilçesinde meydana gelen kazada, D.A. idaresindeki 34 VZ 9707 plakalı hafif ticari araç, metrelerce sürüklenerek şarampole devrildi.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü D.A. (28) ile yolculardan H.A. (67) ve S.A. (58) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada hurdaya dönen araç, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.