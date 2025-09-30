Kırıkkale'de minibüs ağaca çarptı: Üniversite öğrencisi 13 kişi yaralandı
Kırıkkale Üniversitesi kampüsünde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş minibüs, henüz bilinmeyen nedenle ağaca çarptı. Kazada 13 öğrenci yaralandı.
Kaynak: AA
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde dolmuş minibüsün ağaca çarpması sonucu üniversite öğrencisi 13 kişi hafif yaralandı.
Mustafa Bozer idaresindeki şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan minibüs, Kırıkkale Üniversitesi Yahşihan Yerleşkesi'nde kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada dolmuştaki 13 öğrenci hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.