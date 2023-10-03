Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Hasandede köyünde Güler D'ye ait müstakil evin çatı kısmında yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çatının tamamını saran yangında, evde tek başına yaşayan Güler D, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı ile olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale ve Yahşihan belediyeleri itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde büyük çapta hasar oluştu.