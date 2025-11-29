Kırıkkale'de OSB'deki 2 işçinin ölümü: 3 kişi gözaltına alındı
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki OSB'de Mach Tech isimli fabrikada çalışan Mutlu Atay (56) ile Tekin Omay (58) isimli 2 işçinin kaynak yaptıkları sırada sacın altında kalarak can vermesiyle ilgili işletme sahibi, işletme müdürü ve işletme şefi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) Mach Tech isimli fabrikada 2 işçinin yaşamını yitirdiği iş cinayetine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.
Yahşihan ilçesindeki OSB'de faaliyet gösteren Mach Tech isimli fabrikada dün kaynak sırasında yaşanan kazayla ilgili işletme sahibi Ö.K, işletme müdürü F.B. ve işletme şefi İ.Ö. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
NE OLMUŞTU?
Yahşihan ilçesindeki OSB'de faaliyet gösteren Mach Tech'te dün, işçiler Mutlu Atay (56) ile Tekin Omay (58), kaynak sırasında kayan sacın altında kalarak hayatını kaybetmişti.