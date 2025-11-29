Kırıkkale'de OSB'deki 2 işçinin ölümü: İşletme sahibi tutuklandı
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki OSB'de Mach Tech isimli fabrikada çalışan Mutlu Atay (56) ile Tekin Omay (58) isimli 2 işçinin kaynak yaptıkları sırada sacın altında kalarak can verdiği iş cinayetiyle ilgili yapılan gözaltı işlemleri sonuçlandı. İşletme sahibi Ö.K tutuklandı.
Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada 2 işçinin yaşamını yitirdiği iş cinayetine ilişkin gözaltına alınan işletme sahibi tutuklandı, işletme müdürü ve işletme şefi serbest bırakıldı.
Yahşihan ilçesindeki OSB'de faaliyet gösteren fabrikada dün kaynak sırasında yaşanan kazayla ilgili işletme sahibi Ö.K, işletme müdürü F.B. ve işletme şefi İ.Ö. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden işletme sahibi Ö.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, işletme müdürü F.B. ve işletme şefi İ.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
Yahşihan ilçesindeki OSB'de faaliyet gösteren Mach Tech'te dün, işçiler Mutlu Atay (56) ile Tekin Omay (58), kaynak sırasında kayan sacın altında kalarak hayatını kaybetmişti.