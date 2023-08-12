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Kırıkkale'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı 5 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 2'si çocuk, 5 kişi tedavi altına alındı.

Ajans Haberleri
  • 12.08.2023 15:34
  • Giriş: 12.08.2023 15:34
  • Güncelleme: 12.08.2023 15:35
Kaynak: AA
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Kırıkkale'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı 5 kişi yaralandı

O.K. idaresindeki 55 ACR 736 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kulu kara yolu Tadım kavşağında, A.K'nin kullandığı 06 DGE 805 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan S.K. (42), Z.K. (10), G.K. (10), R.U. ve Ş.K, ambulanslarla Kırıkkale'deki hastanelere kaldırıldı.

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