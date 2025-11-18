Kırıkkale'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
Kırıkkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
Kırıkkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
E.A. idaresindeki 34 MSC 116 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolu Yüksek İhtisas Hastanesi karşısında, Y.Y'nin kullandığı 35 AE 8519 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki araç da yol kenarındaki su kanalına girdi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki N.K, S.A, T.A, R.Y, G.Y. ve E.D. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.