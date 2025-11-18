Kırıkkale'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale-Samsun kara yolu üzerindeki Yüksek İhtisas Hastanesi yakınlarında meydana geldi. E.A. idaresindeki 34 MSC 116 plakalı otomobil ile Y.Y. kontrolündeki 35 AE 8519 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan N.K., S.A., T.A., R.Y., G.Y. ve E.D. yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI