Kırıkkale'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
C.A. (60) idaresindeki 40 AF 835 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Cankurtaran köyü mevkisinde M.S'nin (40) kullandığı 06 BF 5827 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü C.A. ile araçlardaki 2 kişi, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan sürücü C.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.