Kırıkkale'de otomobil tarlaya devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Karakeçili-Kaman kara yolu üzerindeki Tilkili Kavşağında meydana geldi. Ö.D. (33) idaresindeki 34 BZM 777 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, Ayşe Melek Güven (84) hayatını kaybetti. Sürücü Ö.D., H.D.(55), S.G. (81) ve Y.E.D.(13) ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.