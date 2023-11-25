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Kırıkkale'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

Ajans Haberleri
  • 25.11.2023 23:18
  • Giriş: 25.11.2023 23:18
  • Güncelleme: 25.11.2023 23:19
Kaynak: AA
Kırıkkale'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Bayraktepe Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde park halinde bulunan Süleyman İ'ye ait 06 DAP 433 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yahşihan Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

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