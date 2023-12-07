Kırıkkale'de silahlı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı

Kırıkkale'de, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Aşağımahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. R.Z. (48), B.T. (30) ve T.T. (23) ile evine gittikleri husumetli oldukları B.Z. (57) arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü.

B.Z.'nin evdeki oğlu A.O.Z. tabanca ile R.Z., B.T. ve T.T.'ye ateş etti. R.Z. ve B.T. yaralanırken, ihbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınan yaralılardan B.T.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili 3 şüpheli jandarma tarafından gözaltına aldı.