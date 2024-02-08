Kırıkkale'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

GÖZALTI BİLGİKırıkkale'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.Sİ EKLENDİ

Kaletepe Mahallesi Zümrütkale Bulvarı'nda A.Z.D. ve C.Y. ile M.V.Ö. ve D.B. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda tabancayla birbirlerine ateş eden 4 şüpheli de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çeşitli yerlerinden yaralanan A.Z.D, C.Y, M.V.Ö. ve D.B, ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Tedavileri tamamlanan A.Z.D, C.Y. ve D.B. ile olaya karıştıkları belirlenen V.Ö. ve Y.M.D. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan yaralılardan M.V.Ö'nün hastanede tedavisi devam ediyor.