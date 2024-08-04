Kırıkkale'de silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaralandı

Kırıkkale'de seyir halindeki otomobile tabancayla ateş açılması sonucu yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

E.A. (42) idaresindeki 42 ACY 479 plakalı otomobile, Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi'nde seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı.

Vücuduna isabet eden mermi ile yaralanan sürücü, İl Emniyet Müdürlüğü önüne kadar gelerek durdu.

Görevli polislerce çağrılan ambulansta ilk müdahalesi yapılan E.A, hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.