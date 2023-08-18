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Kırıkkale'de silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 18.08.2023 18:46
  • Giriş: 18.08.2023 18:46
  • Güncelleme: 18.08.2023 18:46
Kaynak: AA
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Kırıkkale'de silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

İddiaya göre, tarla meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan A.T. ve M.T. ile S.Ü. ve A.Ü. ilçeye bağlı Beşbıçak köyündeki bir cenaze töreninde karşılaştı.

Tartışmaya başlayan 2 grup, üzerlerindeki tabanca ve bıçaklarla birbirine saldırdı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Kavgada yaralanan 4 kişi, özel araçları ve ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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