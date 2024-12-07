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Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 84 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

Ajans Haberleri
  • 07.12.2024 15:13
  • Giriş: 07.12.2024 15:13
  • Güncelleme: 07.12.2024 15:14
Kaynak: AA
Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü

Emirler Mahallesi Halil Çavdar Sokak'taki 2 katlı müstakil evin birinci katında tek başına yaşayan Ali B'den haber alamayan yakınları, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler, hareketsiz yatan Ali B'nin, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Ali B'nin cenazesi, incelemenin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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