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Kırıkkale'de tarla sulama kavgası: 3 kişi öldürüldü

Kırıkkale Sulakyurt ilçesine bağlı Deredüzü köyünde tarla sulama anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla vurulan S.C, oğlu İ.C. ve torunu S.C. hayatını kaybetti.

Güncel
  • 06.08.2024 14:16
  • Giriş: 06.08.2024 14:16
  • Güncelleme: 06.08.2024 14:22
Kaynak: AA
Kırıkkale'de tarla sulama kavgası: 3 kişi öldürüldü
Fotoğraf: AA

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde tarla sulama meselesinden çıkan kavgada tabancayla vurulan baba, oğlu ve torunu hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Deredüzü köyünde arazide karşılaşan E.Ç. ile İ.C. (53), S.C. (65) ve S.C. (18) arasında tarla sulama meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç'nin tabancayla vurduğu S.C, oğlu İ.C. ve torunu S.C, olay yerinde hayatını kaybetti.

Şüpheli E.Ç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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