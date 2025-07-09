Kırıkkale'de tırın çarptığı 74 yaşındaki yaya hayatını kaybetti

(KIRIKKALE) - Kırıkkale’nin Gürler Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki bir yaya, tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Metin Ç. yönetimindeki 06 DHT 957 plakalı tır, Menderes Caddesi üzerinde karşıya geçmeye çalışan Niyaz Dinç’e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Dinç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından tır sürücüsü Metin Ç. gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.