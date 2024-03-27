Kırıkkale'de tırın çarptığı yaya öldü
Kaynak: AA
Kırıkkale'de tırın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
M.A.K. idaresindeki 63 AEZ 354 plakalı tır, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 24. kilometresinde yola çıkan A.A'ya, ardından T.V.K'nin kullandığı 34 HYL 916 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, su kanalına düştü.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan A.A, ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.