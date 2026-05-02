Kırıkkale'de toprak kayması: 9 yapıda hasar oluştu

Kırıkkale Delice'de sağanak yağış sonrasında oluşan toprak kayması hasara yol açtı. 9 yapı hasar gördü.

Yurt
  • 02.05.2026 19:44
  • Giriş: 02.05.2026 19:44
  • Güncelleme: 02.05.2026 19:46
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Derekışla köyünde etkili olan sağanak sonrası oluşan toprak kaymasında 9 yapıda hasar oluştu.

Delice ilçesi Derekışla köyünde akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından toprak kayması meydana geldi.

Toprak kayması nedeniyle köydeki 9 yapının duvarlarında çatlak oluştu. Kemal Karaburçak'a ait kerpiç ev, duvardaki çatlamalar sebebiyle kullanılamaz hale geldi. Karaburçak ve eşi, geçici olarak köyde bulunan sağlık evine yerleştirildi. Boş olan diğer 8 yapıda ise hafif hasar oluştuğu tespit edildi. AFAD ekiplerinin köydeki hasar tespit çalışmaları sürüyor.

