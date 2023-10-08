Kırıkkale'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Yusuf A. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 31. kilometresinde, Mehmet T'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile Esen A. yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mehmet T, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.