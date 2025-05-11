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Kırıkkale'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Yurt
  • 11.05.2025 21:05
  • Giriş: 11.05.2025 21:05
  • Güncelleme: 11.05.2025 21:06
Kaynak: İHA
Kırıkkale'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
FOTOĞRAF: İHA

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, biri çocuk 2 kişi yaralandı.

D.B. (26) idaresindeki 71 ADE 195 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kulu kara yolu Doktorlar Sitesi Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile Ü.P.(37) ve E.N.A. (4) yaralandı.

Ambulanslarla, kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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