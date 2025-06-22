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Kırıkkale'de traktörün devrilmesi sonucu sürücü öldü, eşi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 22.06.2025 16:50
  • Giriş: 22.06.2025 16:50
  • Güncelleme: 22.06.2025 16:51
Kaynak: AA
Kırıkkale'de traktörün devrilmesi sonucu sürücü öldü, eşi yaralandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Delice ilçesinde traktörün devrildiği kazada sürücü öldü, eşi yaralandı.

Z.K. (60) yönetimindeki 71 AE 479 plakalı traktör, Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinin Halitli köyü yakınlarında buğday yüklü römorkunun yerinden çıkması sonucu tarım arazisine devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Z.K. ve karısı D.K. (52), sağlık ekiplerince Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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